إنفوجراف.. خطوات التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل الطلاب الناجحين فى الدور الثانى وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.





ويرصد الإنفوجراف التالى، طريقة التقديم فى تنسيق المرحلة الثالثة، حسبما أكدت وزراة التعليم العالى. وأوضحت الوزارة أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى، تتوفر فى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو من خلال الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. وفى حالة وجود أى استفسار عن خدمة التنسيق الإلكترونى يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أى موقع فى القاهرة والمحافظات.

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