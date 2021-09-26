مكافآت للطلاب.. فتح باب القبول بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي أمام الطلاب للعام الدراسى الجديد 2021 / 2022.





أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى أمام الطلاب للعام الدراسى الجديد 2021 / 2022.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدرسة تقع بمقر مدرسة الحسن بن على الإعدادية بإدارة العامرية التعليمية، لافتا إلى أن مدة الدراسة ثلاث سنوات.

وقال سعد، إن المدرسة تضم العديد من التخصصات مثل: تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف أنه سيتم تحديد المقبولين بعد اختبار القدرات والمقابلات الشخصية لهم، منوها أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ستتكفل بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة على أيدى خبراء وفنيين لدعم التدريب العملى والتطبيقى.

وأوضح أن الطالب يلتزم بقضاء فترة التدريب الصيفى بمحطات ومعامل شركة المياه نظير مكافأة مالية تقدمها الشركة، مشيرا إلى أن اجتياز فترة التدريب شرط أساسى للانتقال للصف التالى طبقـا لما تحدده اللائحة الداخلية للمدرسة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفر معلمى المواد الثقافية واختيارهم عن طريق لجنة مشكلة، فضلا عن قيام المديرية بالإشراف المالى والإدارى.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدرسة تهدف لإعداد وتخريج فنيين متميزين ذوى مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية، لمواجهة متطلبات سوق العمل.

وأنشأت المدرسة وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.