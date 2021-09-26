السيسي يتابع تعزيز الاستفادة القصوى من موارد الدولة المائية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود وزارة الكهرباء في مجال تحلية مياه البحر في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من المتاح من مواردها المائية. وتابع ايضا الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلًا وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة". وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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