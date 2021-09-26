بيت الزكاة: توزيع 100 ألف شنطة مدرسية بمحافظات الصعيد

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدأت فعاليات المبادرة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، لتوزيع ١٠٠ ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها على التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بالتعليم الابتدائي والإعدادي العام والأزهري، وذلك في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 5 محافظات هي: (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - البحر الأحمر).

وقام أعضاء بيت الزكاة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، وتوزيع الشنط المدرسية ومستلزماتها على الطلاب الأيتام وذوي الهمم بمحافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر، ومن المقرر أن تستكمل المرحلة الأولى من المبادرة اليوم الأحد، بمحافظتي قنا وسوهاج.

ومن المقرر أن تشمل الحملة التلاميذ الأيتام وذوي الهمم في كل محافظات الجمهورية من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتحديد المستفيدين في كل المحافظات.

وتأتي هذه المبادرة؛ انطلاقًا من حرص فضيلة الإمام الأكبر على دعم الفئات غير القادرة والأكثر احتياجا، والتي تأتي ضمن برنامج «التعليم» للرعاية التعليمية لغير القادرين، وذلك ضمن المبادرات والجهود التي يقوم بها بيت الزكاة والصدقات المصري في دعم التعليم باعتباره أحد المحاور الهامة التي يتم العمل على تنفيذ مشروعاته بها.