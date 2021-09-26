وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي إذا تفاقمت الإصابات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ردا علي استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، أن لقاح كورونا سيصبح إلزاميا وشرطا لدخول الحرم الجامعي والمدرجات.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال لقائه الخاص لـ برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الوزارة تسعى للاطمئنان علي أن جميع الطلاب الموجودين بالحرم متلقين للقاح، متابعا: "القرارات تشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة والدولية ولدينا حصر شامل بأعداد العاملين داخلها.. وهناك كمية مناسبة من اللقاحات لتطعيم جميع المنتسبين للجامعات".

وفيما يخص توقعات زيادة أعداد الطلاب المصابين واللجوء لتأجيل العام الدراسي القادم، أوضح "عبد الغفار": “عندنا دايما الخطة دي موجودة وشيلينها وعارفين كويس أوي أمتى نتحرك بيها وأزاي وأمتى نطبقها.. ولكن من خبرتنا أحنا شايفين أنا الأمور تتحسن”.

وتابع "عبد الغفار"، أن الخطط جميعها تضعها الوزارة داخل حساباتها ولكن إلي الأن هناك خطة لعام داسي متكامل، قائلا: "أحنا في انتظار جميع الطلاب، ونتمنى أن محدش يفوت فرصة التطعيم؛ أملا في أن تعود الحياة لطبيعتها".وأردف: “مش بفضل أني أقول أن التطعيم هيكون أجباري، ولكن عاوزين نخلي التطعيم التزام واقناع، وفي حالة الرفض يكون هناك بديل للطلاب بعمل مسحة أسبوعية قبل التواجد داخل الحرم الجامعي”.