سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب المحافظات لاستخراج الأوراق للمواطنين

أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الشرقية - المنيا– أسيوط – أسوان ) .

وتم إيفاد مأموريات لعدد ( 6 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن .

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في افتتاح 83 سجلا مدنيا جديدا، وتطوير ورفع كفاءة 194 سجلاً قائماً، فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى 536 مكتب بريد وجارى تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وتم إصدار 41,348,705 بطاقة رقم قومى، و83,466,941 وثيقة رسمية "ميلاد، ووفاة ، وزواج، وطلاق، وقيد عائلى"، وإيفاد مأموريات خارج البلاد، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيراً عليهم.