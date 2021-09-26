/651993/بالأسماء-حركه-تنقلات-داخل-دواوين-الإدارات-التعليمية-بالشرقية

أصدر الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارا يحمل رقم ٧٥٠٤ يتضمن هذا القرار حركه تنقلات داخل دواوين الإدارات التعليمية بالشرقية ما بين مدير إدارة ووكيل إدارة على مستوى عدد كبير من الإدارات داخل المحافظةن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وياتى هذا القرار قبل اسابيع قليله من بدايه العام الدراسي الجديد والذى من شأنه ضبط المنظومه التعليمية ورفع الكفاءة والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المحافظه.

محافظ الشرقية يُفاجئ شوارع مدينة فاقوس بجولة مسائية

و بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع الدروس وبورسعيد والمنيسى مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافه والتجميل ورفع كفاءة الطرق وإزالة الباعه الجائلين وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بإفتراش بضاعتهم على الرصيف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وكلف المحافظ الأستاذ عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعه المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين ، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين و تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة.

فعل فاضح في الطريق العام

على صعيد اخر تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بمنشورات على التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تفيد بقيام أحد أهالي قرية النعامنة التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بدون ملابس بأحد شوارع القرية، تنفيذا لرهانه مع أحد الأشخاص على التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على 25 ألف جنيه.

وأتضح من تحريات المباحث الأولية، أن الرجل يبلغ من العمر 52 عاما، تجرد من ملابسه تماما وسار في أحد شوارع القرية مارا أمام منزل العمدة فيما حاول أحد الخفراء إعطائه جلبابا ليستر جسده إلا أنه رفض، واستكمل السير ثم عاد للشخص الذي تراهن معه وحصل منه على مبلغ 25 ألف جنيه وقام بعد المبلغ المالي أمام منزله .

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات اللازمة أتضح صحة الواقعة، وتم القبض على الرجل بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.