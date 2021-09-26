/651996/بايرن-ميونخ-يتصدر-قائمة-أفضل-أندية-العالم-وتراجع-باريس-سان-جيرمان-ومانشستر-يونايتد-تعرف-على-القائمة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائمة أفضل الأندية خلال الشهر الأخيرة، وذلك مع إقتراب نهاية المباريات الهامة بعد مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد بايرن ميونخ الألماني على قائمة أفضل أندية العالم لهذا الشهر، وحافظ على مكانتة، وتصدر التصنيف بعدما تم جمع 118 ألف نقطة.

ويأتي بعد ذلك في المركز الثاني، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ويمتلك 113 ألف نقطة، ويحل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، في المركز الثالث ولديه من النقاط 107 ألف نقطة.

فريق برشلونة الإسباني بالرغم من المعاناة التي تحدث للفريق خلال الفترة الماضية وبعد رحيل ليونيل ميسي، إلا أن الفريق حافظ على المركز الخامس في قائمة أفضل الأندية الأوروبية، ولديه من النقاط 103 ألف نقطة.

أما عن باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، جاء في الترتيب السابع برصيد 98 ألف نقطة، أما مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو، جاء في المركز العاشر ولديه من النقاط 91 ألف نقطة.

حازم إمام: القرار الأفضل لاتحاد الكرة المصري هو التعاقد مع كارلوس كيروش.. ومنتخب مصر لم يستغل نجاحات محمد صلاح

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصل إلى مرحلة كبيرة في مسيرته الرياضية ولا يمكن أن يقوم أي شخص بتحليل مبارياته والحديث عن السلبيات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد صلاح نجم عالمي، ووصل للياقة بدنية كبيرة للغاية لم يصل لها أي لاعب مصري سابقاً، ويجب أن نستغل إمكانيات محمد صلاح مع منتخب مصر مثلما يحدث مع ليفربول".

تصنيف الاتحاد الأوروبي لأفضل الأندية

وتابع" محمد صلاح مع ليفربول يصل لمرمى المنافسين دائما، وفي مباراة الجابون الأخيرة مع منتخب مصر لم يسدد أي كرة على المرمى، وهذا خطأ المدرب واللاعبين من حوله وليس اللاعب، وعندما كان كوبر مدرباً لمنتخب مصر كان صلاح النقطة المضيئة في المنتخب".

وواصل" محمد صلاح يجب أن يعمل المدرب على استغلال إمكانياته وخبراته، وأي لاعب يراقب محمد صلاح بشكل كبير للغاية، يجب استغلال الظهير الأيمن بشكل جيد لمساعدة محمد صلاح".

وزاد" كنت أتمنى أن يتواجد كريم العراقي مع منتخب مصر، وبرغم هبوط مستواه إلا أنه يجيب اللعب في هذا المركز وهناك أيضا محمد هاني لاعب الأهلي، فالحلول كثيرة للغاية ومتوفرة".

وأردف" أكبر إنجاز للجنة أحمد مجاهد مع منتخب مصر هو التعاقد مع كارلوس كيروش، فهو مدرب لديه تاريخ كبير، ويجب الاستفادة من خبراته خلال الفترة القادمة، والمساعدين المصرين سوف يتمكنوا من مساعدته".

واختتم" طموح المدرب مع منتخب مصر لديه حافز من أجل الوصول لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخة، وهو رقم كبير ومن الصعب تحقيقه، وقدم في كأس العالم 2014 مع إيران بشكل قوي وجيد، والأداء الجيد يجبر الجميع على احترام المدرب والفريق، والجماهير لم تكن متقبلة حسام البدري بسبب أداء المنتخب معه، والجماهير المصرية تحب الأداء والنتيجة معاً".