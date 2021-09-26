/651997/مصير-السائق-في-واقعة-سقوط-عقار-على-حفار-بالبحيرة-فيديو

شهدت مدينة ابو حمص بمحافظة البحيرة اليوم ، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، وذلك اثناء تنفيذ حمله الازالات على محور المحموديه بمركز ابوحمص ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

من جانبها أكدت مصادر بمركز ومدينة ابوحمص ، أن سائق الحفار الذى سقط عليه العقار المخالف، لم يصب، وتمكن من الخروج من الحفار أثناء سقوط العقار ولم يصب بأى أذى.

وقام الدكتور عماد حمدي معاون وكيل الوزارة للشئون الوقائية صباح اليوم بالمرور على مستشفى كفر الدوار المركزي للمتابعة والاطمئنان على سير العمل وتفقد احوال المرضى.

متابعة سير العمل بالمستشفيات ومراكز تطعيم لقاح كورونا وتوفير متطلبات المرضى بالبحيرة

حيث تفقد خلال الجولة قسم الاستقبال و المعمل والحضانات والقسم الداخلي أطفال، بالإضافة إلى تفقد مركز تطعيم لقاح كورونا بكفر الدوار وتابع سير العمل بداية من التسجيل الى تلقي اللقاح وتابع سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم.

وعلي هامش الجولة التقى معاون وكيل الوزارة ببعض المواطنين الذين أبدوا رضاءهم عن تلقي الخدمة، والاستماع اللي متطلباتهم للعمل علي توفيرها.

وأكد وكيل الوزارة انه يتم علي مدار اليوم عمل متابعات لجميع مراكز تلقى اللقاح بالمحافظة وتوفي جميع المتطلبات المتعلقة بالمرضي داخل المستشفيات.

محافظ البحيرة يفتتح معرض اهلا بالمدارس بأبو حمص

وقد قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من ٢٠% إلى ٤٠% وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، كما وجه بتنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم دخول المواطنين بدون تكدس والالتزام بارتداء الكمامات

يأتى المعرض فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم تفعيلا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.