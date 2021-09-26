/651998/أليوديانج-يوجه-رسالة-لجماهير-النادي-الأهلي-صور

اعرب أليوديانج لاعب وسط النادي الأهلي سعادتة بفوزة بجائرة رجل المباراة أمام إنبي، والتي إقيمة أمس في تمام الساعة السابعة ضمن منافسات بطولة كأس مصر، حيث حقق الشياطين الحمر الفوز بهدف مقابل لاشئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أليو ديانج عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”العائلة تنمو يوما بعد يوم،شكرا لكم على دعمكم في كل يوم”.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

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وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 81 ينزل اللاعب وليد سليمان بديلاً لمحمد مجدي قفشة.

ثم يحرز اللاعب حسام حسن هدف في الدقيقة 90 من المباراة , بطريقة رائعة ولكن يلغية الحكم بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ لصالح النادي الأهلي ويصطدم المارد الأحمر بنادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر .

أليو ديانج

شهدت بداية الشوط الأول من المباراة سيطرة النادي الأهلي علي مجريات الامور حتي حصل محمد شريف علي ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة , سددها علي معلول ولكن تعلو عارضة الحارس محمود جاد.

إستمرت سيطرة النادي الأهلي في ظل حيوية أطراف الملعب محمود كهربا وأحمد عبدالقادر وقدرتهم علي تشكيل خطورة علي مرمي نادي إنبي.

وفي الدقيقة30 يضيع ابراهيم جلال اخطر فرص اللقاء بعد إنفراد تام بمرمي الشناوي ولكن ينقذها المدافع ايمن اشرف ببراعة.