النائبة نشوى الديب عن تعاقد التعليم على الحصة بـ20جنيه:أقل من أجرة التوك توك

/652000/النائبة-نشوى-الديب-عن-تعاقد-التعليم-على-الحصة-بـ20جنيهأقل-من--أجرة-التوك-توك

التعاقد بالحصة مع المعلمين

ووجهت البرلمانية فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج "، عدة اسئلة للوزير ، عن مصير 340 الف مدرس أعلنت عنهم الدولة وقامت بامتحانهم، ومن قبلهم 36الف مدرس، تم امتحانهم وقدموا اوراقهم، وعمل بعضهم بالفعل، ثم اوقفت الوزارة الامر دون توضيح اسباب .

أزمة المعلمين

كما تساءلت النائبة نشوى الديب، هل التعاقد مع معلمى الحصة من خلال المدارس أم الوزارة؟، وما هى معايير الاختيار؟، إضافة إلى معرفة كيفية ضبط الوزارة، لاختيار المعلمين بنظام الحصة وسط وجود تيار ظلامى ومعادى، مستعد للتدريس مجانا وان تفتح له ابواب المدارس.

كما رفضت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، قيمة الحصة التى طرحها وزير التربية والتعليم وهى ٢٠ جنية للحصة ، قائلة :انا أرى أن يشترى الوزير عدد من التكاتك يوصلوا الراغبين للعمل بالتعاقد، وبلاش يعطيهم اجور، لأن اجرة التوتوك أكبر من أجرة الوزير .

دور الانعقاد الثاني

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.