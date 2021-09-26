«النضافة بانت عليك»..عمر كمال يتعرض لإنتقادات لاذعة بعد شهرته بسبب مهنته السابقة

/652002/النضافة-بانت-عليكعمر-كمال-يتعرض-لإنتقادات-لاذعة-بعد-شهرته-بسبب-مهنته-السابقة

شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، مع الجمهور هجوم وتطاول أحد المتابعين عليه بسبب مهنة كان يشغلها سابقا مشيرا إلى أن الشهرة طغت على مظهره الخارجي.

دوت الخليج يرصد مهنة عمر كمال السابقة التي اوقعته في مرمى الإنتقادات

مشادات بين عمر كمال ومتابعيه بسبب مهنته السابقة

نشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورة له من أمام سيارة فاهرة، ليعلق عليها أحد المتابعين قائلا: “النظافة بانت عليك أهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم.. النظافة حلوة”، ليرد عليه كمال: “الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكدة”.

وشارك كمال رده على منتقدي مهنته السابقة، وعلق عليها فاخرا: “حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب”.

مهن شغلها عمر كمال قبل الشهرة “عامل بنزينة ورجل أمن”

وكان قد صرح عمر كمال لأول مرة عن المهن التي شغلها قبل شهرته والتي دائمها ما تعرضه لإنتقادات لاذعة من قبل الجمهور مشيرا إلى أنه كان يعمل عامل امن بسيط أما مهنته التي كان يطمح بها هو أن يكون عامل في بنزينه فكان دائما ما يرتدي الزي الخاص بهم استعدادا لأي فرصة تأتيه، قال عمر كمال هذا في إطار حرصه الدائم على الرد على منتقديه وإبراز معاناته الذي عانى بها وصولا إلى الشهرة على عكس باقية الشباب الذين يستسهلون الجلوس بالمنزل.

عمرو كمال يتعرض للهجوم بعد تصريحاته عن الثانوية العامة

وكان قد تعرض عمر كمال لهجوم عنيف بسبب كتابته منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علق من خلاله على نتيجة الثانوية العامة، قائلًا: «مش بالدرجات والكلية.. الشاطر اللي يجيب فلوس في الآخر»، لينتقده الكثير من جمهوره على السوشيال ميديا، بسبب هذا التصريح.

عمر كمال يثير غضب الجمهور بسبب حديثه المستمر عن مهنته

الجدير بالذكر أن عمر كمال دائما كايثير غضب الجمهور بسبب حديثه عن المهن التي اتخذها مؤخرا اذ أنه في وقت سابق نشر صورة له من داخل البنزينة وعلق عليها قائلا: “الحمدلله على كل شيء كنت فين وبقيت فين”، ليعلق عليه أحد المتابعين قائلا: “امسح الصورة وكفايا تجريح في الناس فيه كتير لسة شغالين في الحجاات دي”.