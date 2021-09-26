/652004/ماذا-سيحدث-فى-أول-48ساعة-لمجلس-النواب-فى-دور-الانعقاد-الثانى

يعود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للانعقاد يوم السبت المقبل، تنفيذا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الانعقاد قبل الخميس الأول من إكتوبر، وذلك حسب نص المادة 115 من الدستور والتى تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

دوت الخليج

الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى السنوى بحسب رصد موقع دوت الخليج فهى جلسة إجرائية فى المقام الأول والأخير، حيث يقوم بافتتاحها المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ويقوم مقرر الجلسة بالإعلان عن خطاب رئيس الجمهورية الذى تم من خلاله فض دور الانعقاد الأول، ويعقبها إعلان خطاب رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فى دور الانعقاد، وتترك الحرية لرئيس المجلس بتوجيه كلمة للنواب بمناسبة العودة والتهنئة لهم، مع إعطاء الفرصة أيضا لممثلى الأحزاب والكيانات السياسية للحديث.

ماذا سيحدث فى أول 48ساعة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى؟

وعقب ذلك يعلن مقرر الجلسة بناءًا على إذن رئيس المجلس إجراءات الإنضمام للجان النوعية، ويعقبها إجراءات الترشح لعضوية هيئة المكتب من رئيس ووكيلين وأمانة سر، حيث مادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس ومادة 40 بأن يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ماذا سيحدث فى أول 48ساعة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى؟

وبحسب مادة 42 تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهاوتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس مادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

ومن ثم وفق المعتاد سيكون يوم السبت المقبل بمجلس النواب هو يوم إجرائى حتى فتح باب الانضمام لعضوية اللجان،وذلك حتى يوم الأحد، ليتم إعلان قوائم اللجان وفتح باب الترشح على عضوية هيئة مكاتب اللجان وإجرائها والإعلان عن نتائجها خلال الجلسة العامة، ليعقب ذلك رئي سالمجلس فى عمله التشريعى والرقابى.