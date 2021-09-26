المشاط تعلن التوصيات الكاملة لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

جدة - نرمين السيد - وأقرت التوصيات أيضا من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، ورئيسه السفير كولن فيكسن، الذى قرأ البيان الختامى للمنتدى، وطالب بإدراج توصياته على الأجندة الدولية.

ونظمت وزارة التعاون الدولى، منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الثامن والتاسع من سبتمبر الجارى، بحضور أكثر من 1500 مشارك عبر الحضور الفعلى والافتراضى.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بأن المنتدى شرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ألقى كلمة افتتاحية، للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالتعاون متعدد الأطراف وأهميته فى دعم التنمية، مؤكدة أن التوصيات الختامية التى توصل إليها المنتدى جاءت استنادا لما ورد فى كلمة السيد الرئيس، واتفق عليها المشاركون، حيث أكد على العديد من النقاط الهامة، من بينها ضرورة مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، للدول النامية والناشئة، أثناء سعيها لتحقيق التعافى الأخضر.

وأوضحت المشاط، أن الرئيس شدد على أهمية دور القطاع الخاص فى دفع الجهود التنموية حيث لن تستطيع الحكومات بمفردها مواجهة كافة التحديات، بالإضافة إلى الترحيب بتبادل الخبرات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة لنقل المعرفة وتشارك التجارب الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ودعم أجندة أفريقيا 2063.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن توصيات المنتدى، أكدت أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التى تسببت فيها جائحة كورونا، بالإضافة إلى الفرص التى أتاحتها الجائحة من بينها التحول الرقمى، ودعت التوصيات إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: رغم الظروف التى فرضتها جائحة كورونا وعدم تمكن العديد من الوفود والمشاركين الدوليين للحضور للقاهرة للمشاركة فى النسخة الأولى من المنتدى، إلا أنه شهد حضورا افتراضيا وفعليا نشطا ومناقشات فعالة ومؤثرة وثرية، متطلعة أن تتاح فى النسخة القادمة من المنتدى فرصة لمزيد من المشاركات والحضور الفعلى من ممثلى الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

وفى كلمته الختامية التى ألقاها خلال فعاليات المنتدى، أكد السفير كولن فيكسن، رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، على أهمية إدراج توصيات منتدى مصر للتعاون الدولى قيد التنفيذ على الأجندة الدولية، بعدما ناقش العديد من القضايات الهامة من بينها أهمية تطوير البنية التحتية فى الدول النامية ورفع مستوى الاستثمارات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، سيعقد فعاليتين لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال فعاليات المنتدى، لاسيما على مستوى دور القطاع الخاص فى التنمية، وأهمية التمويل الإنمائى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت أهم توصيات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، بضرورة تفعيل التعاون متعدد الأطراف بشكل أكثر فاعلية ومرونة، ليكون قادرا على التغلب على التحديات الدولية، وتكريس الجهود نحو تحقيق تعاون شامل وفعال ومتناغم بما يحقق التنمية المستدامة المرجوة، بالاضافة إلى التأكيد على أن التحديات غير المسبوقة والعوائق التى ظهرت أمام الجهود التنموية عقب جائحة كورونا، أتاحت أيضا فرصا جديدة، ودفعت موضوعات هامة لتحتل موقع الأولوية على جدول الأعمال الدولى مثل مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائى والتجارة والتحول الرقمى والبنية التحتية من أجل التنمية والشراكات الشاملة.

وتم التأكيد على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقات التى تم التوصل إليها فى مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية، والتشجيع على بدء حوار عالمى شامل بين الأطراف ذات الصلة، حول وضع إطار رقابى عالمى لتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.

التشديد على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، باعتباره من الأدوات الهامة للتعاون الإنمائى، بهدف الوصول إلى الموارد التقنية والمالية، وتعزيز مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات والتجارب، لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك تأكيدا على أن التعاون بين بلدان الجنوب، أمر أساسى لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين دول الشمال والجنوب.

تشجيع الدول على اتباع أساليب مبتكرة أثناء تخطيطها لتحقيق التنمية، من خلال مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يمكنها من توجيه عملية صنع القرار المستقبلى بكفاءة والكشف عن الثغرات والفرص والممارسات الناجحة.

ضرورة الاستفادة من الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ترويج الممارسات المستدامة للشركات، والاستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف، وذلك بهدف التغلب على فجوة تمويلها، التى تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكى سنويا. وتشجيع شركات القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على ضرورة تبنى المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مما يعزز الاستثمار المؤثر وينشئ سلاسل قيمة مستدامة.

التأكيد على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، مع إدراك التأثير المتفاوت لظاهرة التغيرات المناخية؛ على الرغم من أن البلدان الأفريقية هى الأقل مساهمة فى الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، حيث تمثل أقل من 4٪ من إجمالى الانبعاثات فى العالم، إلا أنها تعتبر الأكثر عرضة للاضطرابات المناخية.

الإشارة إلى دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) فى تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية فى ظل جائحة كوفيد-19، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، مما يعزز الانتعاش الاقتصادى الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية.

أهمية تسخير إمكانيات التقنيات الرقمية لتزويد الشركات التى تقودها النساء بفرص هائلة وتعزيز قدرتها التنافسية. وضرورة تعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يقيمون فى المناطق الريفية من خلال تعليم النساء المهارات الرقمية اللازمة وتعزيز قدرتهن الريادية.

دعوة المجتمع الدولى إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة. على أن تتضمن مبادئ توجيهية لتسهيل تبادل المعرفة وتعزيز نقل التكنولوجيا واعتماد أساليب زراعية مستدامة بقيادة البلدان، وتعزيز ممارسات المناخ الذكى ودعم تنويع سبل العيش بين المجتمعات الريفية الأكثر عرضة لندرة الغذاء فى مواجهة الصدمات المناخية.

البنية التحتية أحد أبرز القطاعات التى تعانى من فجوات تمويلية مستمرة تتراوح بين 770 مليار دولار أمريكى و950 مليار دولار أمريكى، ولا تزال هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية (تصل إلى 2.1 تريليون دولار أمريكى) للبلدان ذات الدخل من المتوسط إلى المنخفض والبلدان الناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحى بحلول عام 2030.

التأكيد على أهمية التغلب على الفجوات الاستثمارية من خلال تعبئة التمويل العام والخاص من أجل دعم البنية التحتية بقطاعات الطاقة والنقل والبنية الاجتماعية. وذلك يستدعى وضع خطط استراتيجية لتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى تحديد الاستثمارات السنوية المطلوبة.

الاستثمار فى رأس المال البشرى هو أساس النمو طويل الأجل والتنمية المستدامة، لذا يجب قيام المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، بدعم جهود الدول النامية والناشئة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة التمويلات الإنمائية الموجهة للاستثمار فى البشر، لتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا، بما يسهم فى بناء مجتمعات مرنة قادرة على بناء مستقبل أفضل.

التداعيات التى تسببت فيها جائحة كورونا كان لها تأثيرا سلبيا كبيرا على رأس المال البشرى، حيث تسببت فى فقدان الملايين من السكان فى العالم لوظائفهم، وتوقف ملايين الأطفال عن الذهاب للمدارس وتلقى الخدمات التعليمية، واضطراب الخدمات الصحية فى العديد من البلدان، وهو ما يستلزم تضافر الجهود العالمية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة للاستجابة لجهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وتلافى آثارها السلبية.