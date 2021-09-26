بدء تطعيم الطلاب الجدد بكليات جامعة الإسكندرية بلقاح كورونا

وأوضح قنصوه، إنه سيتم تطعيم الطلاب وفق جدول زمنى محدد لكل كلية، منوها أنه وجه عمداء الكليات بضرورة التنسيق مع اللجنة المركزية المسئولة عن حملة التطعيمات.
وأضاف أنه سيتم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات داخل قاعات الكلية لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن اللجنة المسئولة عن حملة التطعيمات تقوم بتطعيم ما يقرب من 1500 طالب يومياً من خلال فرق التطعيم الموزعة بجميع الكليات.
ومن جانبه، لفت الدكتور وائل نبيل، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الطلاب الجدد عليهم التوجه إلى الكلية المعنية طبقا للجدول الزمني المعلن للكشف الطبى.
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