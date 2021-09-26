صور.. وزير الطيران يودع أوائل الثانوية العامة الفائزين برحلة العمر

جدة - نرمين السيد - حرص الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، على استقبال وتوديع أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين، صباح اليوم، من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبى، فيما يعرف برحلة العمر، التى تشارك فى تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويا لأوائل الطلبة بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية).





يأتى ذلك حرصا "الجمهورية" على تشجيع الطلبة لبذل المزيد من النجاح والتفوق فى حياتهم العلمية.

جاء ذلك فى إطار برامج المسئولية المجتمعية التى توليها شركات وهيئات وزارة الطيران المدنى اهتماما بالغا فى مختلف المجالات.

وهنأ الوزير أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة، وأسرهم على هذا النجاح المشرف، متمنيا لهم دوام التوفيق فى المرحلة التعليمية المقبلة، وأعطى توجيهاته لمصر للطيران وميناء القاهرة الجوى بتقديم كافة الدعم وتسهيلات السفر لأوائل الجمهورية خلال رحلتهم وعودتهم من دبى واستضافتهم فى استراحة الخدمة المميزة وإنهاء إجراءات سفرهم وغيرها من الخدمات حتى يستمتعوا برحلة العمر، مؤكدا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه قطاع الطيران المدنى لشباب مصر الواعد تقديرا لجهودهم.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أن الشركة الوطنية اعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ أكثر من 25 عاما من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم حتى يشاهدوا ثقافات جديدة ويستمتعوا ببرنامج علمى وثقافى وترفيهى خلال رحلتهم وهو مايعد تحفيزا لهم على استكمال مسيرة نجاحهم.

وقدمت مصرللطيران هذا العام تذاكر مجانية لسفر 82 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة لهذا العام 2021 بالإضافة إلى أوائل العام الماضى الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب جائحة كورونا، وهو مايعكس حرص مصرللطيران على استمرار دعمها لهذه الرحلة التى تترك أثرا طيبا فى نفوس أوائل الجمهورية.

وتقدم الطلاب ومشرفو الرحلة بالشكر والتقدير للشركة الوطنية على هذه المبادرة الطيبة التى تأتى ضمن برامج المسئولية المجتمعية التى توليها الشركة اهتماما كبيرا وتضعها فى مقدمة أولوياتها وهو ليس بجديد على مصرللطيران الشركة الرائدة فى صناعة النقل الجوى.