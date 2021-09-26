القوى العاملة: تعيين 581 شابا بينهم 100 من ذوى الهمم ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 581 شابا، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 من ذوى القدرات.





وأكد وزير القوى العاملة، إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، حيث بلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1405 شابا منهم 25 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

كما قامت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، حيث تم صرف 9 آلاف جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل.

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى- أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 501 منشأة، دورى نهارى وحملات، أسفر عن تحرير 39 محضرا عماليا، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل، فضلا عن التفتيش على 148 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 28 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

أما فى مجال التدريب المهنى، فعقدت المديرية دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الزهور.