وزير الطيران خلال توديعه لأوائل الثانوية العامة إلى دبي : مشاركتنا في رعاية الرحلة أقل تقدير لجهودكم

ومصرللطيران الناقل الرسمي لرحلة العمر

في إطار برامج المسئولية المجتمعية التي توليها شركات وهيئات وزارة الطيران المدني اهتماما بالغا في مختلف المجالات ، حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني علي استقبال وتوديع أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين صباح اليوم من مبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبي فيما يعرف برحلة العمر التى تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويا لأوائل الطلبة بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية) ، وذلك حرصا منها على تشجيعهم لبذل المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية، وذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الطيران المدني .

وخلال لقاءه بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة هنأ وزير الطيران الطلاب وأسرهم علي هذا النجاح المشرف متمنيا لهم دوام التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة ، وأعطي سيادته توجيهاته لمصرللطيران وميناء القاهرة الجوي بتقديم كافة الدعم وتسهيلات السفر لأوائل الجمهورية خلال رحلتهم وعودتهم من دبي واستضافتهم في استراحة الخدمة المميزة وانهاء إجراءات سفرهم وغيرها من الخدمات حتي يستمتعوا برحلة العمر مؤكدا أن هذا أقل مايمكن أن يقدمه قطاع الطيران المدني لشباب مصر الواعد تقديرا لجهودهم .

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران أن الشركة الوطنية أعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ أكثر من ٢٥ عاما من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم حتي يشاهدوا ثقافات جديدة ويستمتعوا ببرنامج علمي وثقافي وترفيهي خلال رحلتهم وهو مايعد تحفيزا لهم علي استكمال مسيرة نجاحهم ، حيث قدمت مصرللطيران هذا العام تذاكر مجانية لسفر ٨٢ طالب وطالبة من اوائل الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١ بالإضافة إلي أوائل العام الماضي الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب جائحة كورونا وهو مايعكس حرص مصرللطيران علي استمرار دعمها لهذه الرحلة التي تترك أثرا طيبا في نفوس أوائل الجمهورية .

هذا وتقدم الطلاب ومشرفو الرحلة بالشكر والتقدير للشركة الوطنية علي هذه المبادرة الطيبة التي تأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة اهتماما كبيرا وتضعها في مقدمة أولوياتها وهو ليس بجديد علي مصرللطيران الشركة الرائدة في صناعة النقل الجوي .