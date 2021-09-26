‏الضرائب: تواصلنا مع مقرات الشركات الدولية بمصر لرصد أرباح اليوتيوبرز

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الدولية مثل فيس بوك وجوجل التى تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرعا فى مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية. وأضاف الجيار خلال تصريحات عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "عدد كبير بدأ يستجيب للمنظومة الضريبية الرسمية، والبعض تعنت في الدخول، وفي الفترة الأخيرة قمنا بإحالة 4 حالات لم تدفع الضرائب من التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها". وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية: "هذه الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات التي تقدم لكل المواطن.

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