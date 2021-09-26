«بسبب اختلال عجلة القيادة»..مصرع 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل في أسوان

/651995/بسبب-اختلال-عجلة-القيادةمصرع 5-أشخاص-في-انقلاب-سيارة-نصف نقل-في-أسوان

شهد طريق مركز إدفو في أسوان، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وذلك في محاولة لأصحاب السيارة التنقيب بحثا عن الذهب

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز إدفو في أسوان

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إشارة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من شركة الفوسفات بمركز إدفو محافظة أسوان، مما أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وعلى الفور تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأتضح من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، أن السيارة كان على متنها 5 أشخاص كانوا عائدين من محاولة تنقيب عن الذهب وانحرفت عجلة القيادة وانقلبت السيارة ولقوا حتفهم في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر إصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة نشوب مشاجرة بين طرفين، للخلافات القائمة فيما بينهم على لعب الأطفال، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز.

أسماء المصابين:-

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح أنها بين كل من :«أبو زيد.س. ع. ا» 53 عامًا ، عامل «أحمد. ج. ا»، 38 عامًا، عامل، طرف أول، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وطرف ثانٍ كل من: «أبوالسعود. ي. ا»، 38 عامًا، عامل، و«هاني. ا. ع. س» 38 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم»، «وعوض. ا. ع. س» 32 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

و«عثمان. ا. ع س» 27 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و«بهاء. ا.ع. س»، 25 عامًا، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وعلى الفور تم القبض على طرفي المشاجرة، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب لعب الأطفال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.