رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ:نستهدف نجاح أكبر بدور الانعقاد الثانى ..وحققنا اندماج أكبر«فيديو»

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أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأداء المجلس خلال دور الإنعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مؤكدا أن دور الإنعقاد خرج بصورة مشرفة غيرت فكرة المواطن المصري عن مجلس الشيوخ.

دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

وأشار النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الشيوخ يقدم دراسة كافية لمشروعات القوانين ويمتلك خبرات كافية فى جميع المجالات، إضافة إلى أن المجلس يتسم بالمناقشات العقلانية من خلال الدراسات المستفيضة وابداء الملاحظات بشأنها.

وأضاف النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يساعد مجلس النواب فى دوره الأساسي التشريعي، مؤكدا نسعي لتحقيق نجاح أكبر خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، موضحا” أن هناك منتخبين و100معينين قامت علمية وعملية كبيرة لديهم خبرات كبيرة.

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".