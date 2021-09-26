/652005/باولو-دوراتي-رفضت-قبول-تدريب-الأهلي-والزمالك-ومنتخب-مصر-لهذه-الأسباب

أكد باولو دوراتي، مدرب منتخب توجو، أنه ترشح كثيراً من أجل تدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بجانب منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر " بي أون تايم" دائما ما كانت تحدث مفاوضوات بعدما يرحل مدربوا الأهلي والزمالك، وأيضا مدرب منتخب مصر، ولكن لم تكتمل أي مفاوضات للمرحلة النهائية أبداً، وشرف لي التدريب في مصر في اي وقت".

وتابع" أبحث عن مشروع مناسب أقوم بالعمل به وليس بحثاً عن الأموال، فأريد النجاح وكتابة إسم كبير لي في كل مرحلة أكون متواجد بها، ولا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث خلال الفترة القادمة".

وزاد" أي مشروع تدريبي يكون مساعداً على النجاح أوافق فراً عليه، لأنني أحب أن أعمل في أي مكان بخطة واضحة ومدروسة وكما قلت أنني لا أبحث عن الأموال في المقام الأول".

وأردف" سبب فشل المفاوضات مع الأندية المصرية، لأنه لا يكون هناك وقت كافي من أجل قبول العرض، وأيضا ما يعيق تنفيذ الأمر هو طلب التواجد لمدة عام واحد فقط، وأنا لا أقبل هذا الأمر، لأنني أريد أن أكون متواجداً على المدى البعيد وبمشروع واضح وثابت، وليس عام واحد فقط".

واختتم" لا أريد أن أفصح عن إسم النادي الزمالك تواصلت معه وكانت الأمور في المرحلة النهائية والمفاوضات، ومنتخب مصر كنت قريب أيضا من قبول تدريبة خلال فترة ولكن لم يحدث أي إتفاق بشكل رسمي، ولا أحب أن أحدد ما هو الفريق الذي أرغب بتدريبة في مصر لأنني مدرب محترف".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

باولو دوراتي يتحدث عن تدريب منتخب مصر

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".