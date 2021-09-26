/652006/تفاصيل-تأجيل-محاكمة-المتهمين-بخلية-داعش-العمرانية-لـ-23-نوفمبر

اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقد بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا «بخلية داعش العمرانية»، لجلسة 23 نوفمبر لفض الأحراز.

وتعقد الجلسة بمجمع المحاكم، بمعهد أمناء الشرطة بطرة صدر القرار، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 23 نوفمبر

تفاصيل اتهامات خلية داعش العمرانية

الجدير بالذكر أن قرار إحالة النيابة العامة بأن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والمتهمين من 19 وحتى 22، تهم تمويل جماعة إرهابية، ووُجه للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحى، وتهم تخريب ممتلكات عامة سيارات شرطة.