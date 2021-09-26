/652008/مصطفي-الكحيلي-لقاءات-نواب-الحزب-مع-المواطنين-بأسيوط-تهدف-لتوفير-حياة-كريمة-في-صعيد-مصر

أوضح النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى أسيوط، أهمية اللقاءات الشعبية التي تجمع بين المواطنين والشعبيين والتنفيذيين، وذلك خلال جلسة حوارية استمرت 3 ساعات بين عدد كبير من أهالى مركز منفلوط شمالى المحافظة.

اللقاءات الشعبية لنواب مستقبل وطن

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي الكحيلي بشأن اللقاءات الشعبية لنواب مستقبل وطن مع المواطنين باسيوط

وأكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الاجتماعات التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن تحت رؤية "إحنا معاك" تكشف عن مدى التعاون بين الجميع للمصلحة العامة وللتعبير عن أهداف الحزب.

وقال النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس النواب ،إن الحزب ونوابه حريصون على التواصل مع جميع المواطنين بشكل دورى؛ لعرض السلبيات على المختصين، ولوضع الرؤى السليمة لحلها تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وعرض عدد من المواطنين في اللقاء الذي حضره عضوى مجلس النواب الدكتورحسام حلمى ماضي وإبراهيم نظير، أهم مشكلاتهم ومنها عدم اكتمال منظومة الصرف الصحي في بعض القرى واشتراطات البناء وتمهيد ورصف الطرق داخل المدينة وإجراءات التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات الصحية وسوق الباعة الجائلين وبعض السلبيات الموجودة في القرى.

دور الانعقاد الثاني

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".