/652010/التحقيق-في-إصابة-5-أشخاص-في-حادث-5-سيارات-بالإسكندرية
أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم، سرعة طلب تحريات رجال وحدة المباحث، بشأن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور فى حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي مع سيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول على طريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوى، وسؤال المصابين بشأن الواقعة، والتحفظ على السيارات.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث 4 سيارات ملاكي وسيارة نقل قمامة بطريق القاهرة- الأسكندرية
بلاغ لشرطة النجدة
ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكى وسيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول على طريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، ووجود مصابين بدائرة القسم.
4 سيارات ملاكي بسيارة نقل
انتقل على الفور رجال مباحث القسم و رجال المرور رفقة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت تحريات المباحث اصطدام 4 سيارات ملاكى بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والمسئولة عن اعمال النظافة بالإسكندرية.
ونتج الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور دون أى وفيات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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