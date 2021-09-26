/652011/لجنة-نوعية-وحيدة-ينضم-لها-نواب-البرلمان-مع-انطلاق-دور-الانعقاد-الثانى-والثانية-من-غير-فلوس

هل يجوز لأعضاء مجلس النواب، الإنضمام لأكثر من لجنة نوعية بالبرلمان، والتى يصل عددها لـ25؟ وخاصة أن الانضمام للجان النوعية يتم بشكل سنوى مع بداية كل دور الانعقاد، الذى يبدأ فى الخميس الأول من أكتوبر وحتى نهاية شهر يوليو.

دوت الخليج

بحسب لائة المجلس فى أى عضو من أعضاء المجلس الذى يقارب عددهم من الـ600، من حقه أن ينضم إلى أى من لجان المجلس، حيث يكون الإنضمام للجنة وحيده فقط بشكل رسمى ويكون فيها عضو فاعل ويتقاضى رسوم الحضور ويتم تغيبه فى حالة عدم الحضور، كما يحق له الإنضمام للجنة أخرى فى ذات الوقت للإفادة فيها بخبراته وثقافاته ولكن بشرط موافقة هيئة مكتب المجلس، ولن يتقاضى أى رسوم مقابل الحضور أو الغياب.

لجنة نوعية وحيدة ينضم لها نواب البرلمان مع انطلاق دور الانعقاد الثانى و«الثانية من غير فلوس»

مجلس النواب يتكون من اللجان الـ25حيث 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 40 من لائحة المجلس تنص على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.