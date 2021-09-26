/652012/الشرطة-تكشف-لص-سرقة-فيلا-سيدة-داخل-كمبوند-الأثرياء

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات سرقة فيلا سيدة داخل كومبوند بالشيخ زايد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سرقة فيلا سيدة بالشيخ زايد شخص مجهول داخل الفيلا ترجع تفاصيل واقعة السرعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغا من ربة منزل بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخص مجهول فأسرعت للاختباء بإحدى الغرف وإغلاقها فهددها بالإيذاء فقامت بإعطائه مبلغ مالى وبعد انصرافه اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية وبعض الإكسسوارات. الحرامي طلع جناينى وكشفت تحريات الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة «جناينى - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة». وبعد تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبطه بمأمورية أشرف عليها العقدي أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد. بمواجهته أمام رجال مباحث الشيخ زايد، اعترف بارتكابه الواقعة، واعترفا بسابقة تردده على بعض المساكن المجاورة لمسكن المجنى عليها وعلمه بأنها تقيم بمفردها. بتاريخ واقعةالسرقة تسلل إلى مسكنها عن طريق الحديقة والباب الخلفى وارتكب الواقعة على النحو المشار إليها. وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمبلغ المالى وأقر بتصرفه فى المشغولات الذهبية لدى عميليه «مالكى محل مصوغات ذهبية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الحوامدية» وتم ضبطهما والمشغولات الذهبية. وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

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