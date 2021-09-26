«نزيف على الأسفلت».. مصرع وإصابة 13شخصًا من بينهم أطفال في حوادث مختلفة بالمحروسة

/652013/نزيف-على-الأسفلت-مصرع-وإصابة-13شخصا-من-بينهم-أطفال-في-حوادث-مختلفة-بالمحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة حوادث طرق،اليوم الأحد، ومن أبرزها «مصرع 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل في أسوان وإصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية وإصابة 3 أطفال في انقلاب دراجة نارية تروسيكل في الفرافرة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حوادث اليوم الأحد

مصرع 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل في أسوان

شهد طريق مركز إدفو في أسوان، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وذلك في محاولة لأصحاب السيارة التنقيب بحثا عن الذهب

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إشارة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من شركة الفوسفات بمركز إدفو محافظة أسوان، مما أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وعلى الفور تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأتضح من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، أن السيارة كان على متنها 5 أشخاص كانوا عائدين من محاولة تنقيب عن الذهب وانحرفت عجلة القيادة وانقلبت السيارة ولقوا حتفهم في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وسيارة لنقل القمامة.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، إشارة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أمام مجمع البترول بمنطقة مرغم بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والمرور وتم الدفع بـ سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وأتضح اصطدام 4 سيارات ملاكي بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية -وهي المسئولة عن رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، مما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص دون أي وفيات، وجرى إعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وإصابة 3 أطفال في انقلاب تروسيكل في الفرافرة

شهد طريق مدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، حادث انقلاب تروسيكل، مما أسفر عن إصابة 3 أطفال

وكان تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال مصابين في حادث مروري وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى الفرافرة المركزي.

أسماء المصابين

أحمد حافظ عبد القادر12 عامًا

أحمد سامي محمد، 12 عامًا

مرزوق محمد مرزوق، 13 عامًا، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

وتم نقل الأطفال المصابين إلي مستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة التحقيقات.