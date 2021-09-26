يوفينتوس يفوز علي سامبدوريا بالدوري ويواصل ملاحقة ميلان المتصدر

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تمكن نادي يوفينتوس الإيطالي من تحقيق الفوز علي نظيرة سامبدوريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستطاع باولو ديبالا لاعب نادي يوفينتوس من إحراز هدف اللقاء الأول في الدقيقة العاشرة بعد سيطرة كبيرة من جانب نادي يوفينتوس علي مجريات اللقاء.

ثم أحرز ليوناردو بونوتشي هدف يوفينتوس الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة43 بعدما سددها ببراعة لتصبح النتيجة 2-0.

بعدها بدقيقة واحدة إستطاع مايا يوشيدا من تقليص الفارق بإحرازة هدف لصالح نادي سامبدوريا في الدقيقة44 من شوط المباراة الأول.

ثم أضاف لوكاتيلي الهدف الثالث لصالح نادي يوفينتوس في الدقيقة57 لتصبح النتيجة تقدم نادي يوفينتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موقف يوفينتوس في الدوري

بهذا الفوز أرتفع رصيد نادي يوفينتوس إلي 8 نقاط محتلاً بها المركز الثامن من جدول الترتيب بعدما خاض 6 مواجهات خسر في مباراتين وتعادل في مثلهما وتمكن من تحقيق الفوز في مواجهتين.

بينما توقف رصيد نادي سامبدوريا عند 5 نقاط ةيحتل بها المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

نتيجة مباراة ليفربول

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم 9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.

ووصل النجم المصري محمد صلاح للهدف رقم 5 هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين بجانب ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.