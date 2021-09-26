/652017/قطاع-الأحوال-المدنية-يواصل-مأمورياته-لتقديم-الخدمات-المختلفة-للمواطنين-صور

قدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مراكز تكنولوجية مُتنقلة مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرةوالشرقية والمنيا وأسيوط وأسوان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية قطاع الأحوال المدنية يوجه مأموريات لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالمحافظات

خدمات قطاع الأحوال المدنية

وتم إيفاد مأموريات لعدد 6 حالات إنسانية بـ محال الإقامة والمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. وفي نفس السياق، نسق القطاع مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم عمل كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلًا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة» بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.