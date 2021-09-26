/652020/لصالح-وزارة-النقل--إزالة-التعديات-على-حرم-السكة-الحديد-بعزبة-بلال-في-الشرابية

نفذت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، قرار المحكمة لصالح وزارة النقل لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التي تُنشدها الدولة لتكون آمنة، بإزالة بعض الإشغالات في منطقة بعزبة بلال بمنطقة الشرابية، حيث تعدى المواطنين على قطعة أرض واستغلوها كمغلق أخشاب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قرار المحكمة لصالح وزارة النقل

حريق هائل إندلع بأحد مغالق الأخشاب بالشرابية

ترجع تفاصيل الحريق الضخم، قد اندلع في وقت سابق، بأحد مغالق الأخشاب بعزبة بلال بمنطقة الشرابية، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن الأخشاب بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، لمحاولة السيطرة عليه قبل تمدده، حيث ‏ُتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده.

وفي سياق أخر ، استعجلت جهات التحقيقات تحريات رجال المباحث في واقعة العثور على جُثة ربة منزل مشنوقة داخل شقتها في منطقة عين شمس، وذلك بعد بدء التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.

يُكثف ضباط المباحث في القاهرة، جُهودهم لكشف لغز العثور على جثة ربه منزل في العقد الثالث من عمرها مشنوقة داخل منزلها بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما بتلقي غُرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على ربه منزل مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربه منزل في العقد الثالث من عمرها، ووجود إصابات حول رقبتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.