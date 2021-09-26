صور.. مصر للطيران الناقل الرسمى لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب 2021

جدة - نرمين السيد - قامت الشركة الوطنية مصرللطيران بدور الناقل الرسمى لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب youth social responsibility (ysr) لعام 2021، فى دورته الثانية، والذى أقيم تحت رعاية وزارات "الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط"، على أرض مصر تحت سفح الأهرامات بمنطة الصوت والضوء.





وشارك فى المؤتمر أكثر من 2.000 شاب، وأكثر من 30 رائدة من رائدات مواقع التواصل الاجتماعى والتسويق الإلكترونى لنقل خبراتهن وتجاربهن وقصص نجاحهن للحاضرين من الشباب الواعى المتميز، ودعم وإبراز طاقات ومبادرات الشباب المختلفة المؤثرة فى مصر والعالم، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة نحو تقدم المجتمع وازدهاره.

وشاركت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لضيوف المؤتمر من خلال إستقبال الضيوف القادمين من عدة دول وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة لهم.

كما شاركت مصر للطيران للخدمات الجوية فى هذا المؤتمر من خلال علامتها التجاريه المتميزة "ايروكافيه"، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعى والتسويق الإلكترونى للتحدث عن المبادرات الشبابيه الهادفة، والمشرعات الصغيرة التى حققت نجاحاً فى الأسواق المختلفة.

وتأتى مشاركه مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال تنظيم واجبات الضيافة والكاتيرنج للوفود خلال كافه فعاليات وجلسات المؤتمر فى أقدم وأعرق أماكن مصر التاريخية على سفح الأهرامات، لما لها من ريادة فى مجال التصنيع الغذائى وتموين الرحلات الجوية وتوفير أجود الخامات.

وفى ختام المؤتمر تم تكريم شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، على ما تم تقديمه من تسهيلات خلال المؤتمر وعلى ما تقدمه من وجبات متميزة وبأداء فندقى رفيع المستوى، ما حاز إعجاب وشكر الحاضرين والمنظمين.