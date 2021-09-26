طرح شاطئ جليم العام بالإسكندرية فى مزاد علنى للإيجار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن إجراء مزايدة علنية لتأجير شاطئ جليم العام "تشغيل ليلى" بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وذلك يوم 29 سبتمبر الجارى.





وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن المزايدة ستتم وفقا للقانون 182 لسنة 2018، مشيرا إلى أن قيمة شراء كراسة الشروط 299 جنيها. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه يمكن شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

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