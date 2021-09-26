القوى العاملة تنظم برنامجا للسلامة المهنية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى أسقفية الخدمات، برنامجا تدريبيا للعاملين بالأسقفية؛ للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ وذلك على مدار يومين لـ45 إلى 55 موظفا.





وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين واهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى؛ للحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب المصرى والعمل على توفير حياة آمنة.

وقال أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة، فمن حق كل إنسان أن يحيا فى سلامة وصحة جيدة، فقد يظن البعض أن السلامة والصحة المهنية تطبق داخل بيئة العمل فقط، ولكن الحقيقة أن السلامة والصحة المهنية تطبق فى جميع جوانب الحياة وفى كل مكان فى المنزل، وفى الطريق وفى وسائل المواصلات وبأماكن العمل.

وأضاف أنه يجب علينا جميعا نقل الخبرة التدريبية التى سوف نتلقاها فى هذا البرنامج التدريبى لزملائنا فى العمل وأسرنا حتى تكون السلامة والصحة المهنية هى منهج حياتنا من أجل سلامتنا وسلامة كل من حولنا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون السلامة والصحة المهنية التزام وليس إلزاما فى الوقت الراهن.