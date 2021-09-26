وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين واهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى؛ للحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب المصرى والعمل على توفير حياة آمنة.
وقال أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة، فمن حق كل إنسان أن يحيا فى سلامة وصحة جيدة، فقد يظن البعض أن السلامة والصحة المهنية تطبق داخل بيئة العمل فقط، ولكن الحقيقة أن السلامة والصحة المهنية تطبق فى جميع جوانب الحياة وفى كل مكان فى المنزل، وفى الطريق وفى وسائل المواصلات وبأماكن العمل.
وأضاف أنه يجب علينا جميعا نقل الخبرة التدريبية التى سوف نتلقاها فى هذا البرنامج التدريبى لزملائنا فى العمل وأسرنا حتى تكون السلامة والصحة المهنية هى منهج حياتنا من أجل سلامتنا وسلامة كل من حولنا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون السلامة والصحة المهنية التزام وليس إلزاما فى الوقت الراهن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تنظم برنامجا للسلامة المهنية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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