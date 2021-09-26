اليونيدو: نتعاون مع الحكومة المصرية لتعديل استراتيجية دعم الصناعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة لمناقشة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعنى (بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع المعنى (بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، ويأتى ذلك ضمن سلسله ورش العمل التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة "نهال القاضى" مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها "محمد القوصي" المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة بحضور "نادية سالم" مسؤول الاتصالات وإدارة المعرفة وأحمد كمال استشارى سياسات صناعيه بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وقالت "نادية سالم"، مسئول الاتصال وإدارة المعرفة فى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمصر، إن هناك 4 تحديات تواجه الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" خلال جائحة "كورونا"، وهما انخفاض استهلاك الأسر والذى سيؤثر على نمو الناتج المحلي، وانخفاض استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادى والتى تُعد ثانى أكبر مساهم فى الناتج الإجمالي.

وأضافت "سالم"، أن البطالة هى التحدى الثالث حيث من المتوقع أن يفقد آلاف العمال فى الاقتصاد غير الرسمى وظائفهم بسبب انخفاض النشاط فى العديد من القطاعات كأثر مباشر لأزمة جائحة "كورونا".

وأشارت مسئول الاتصال، إلى التحدى الرابع والأخير والذى يتمثل فى تباطؤ النشاط، حيث سيتأثر قطاع الصناعة بشكل خاص، ما يترتب عليه تأثر على الصادرات والقيمة المضافة، وعلى مساهمته فى الناتج المحلى.

"تبلغ القيمة المضافة لقطاع الصناعة 4.7%، فيما تصل مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى 16.2%"، بحسب "نادية سالم".

وأوضحت "سالم"، أن نهج "اليونيدو" قبل "كورونا"، كان يعتمد على تحسين مهارات القوى العاملة، والتعليم من أجل التوظيف والتدريب الفنى والمهني، وتحسين الخدمات المقدمة للصناعة من خلال تزويد القوى العاملة بمزيد من المؤهلات للطلاب والخريجين. إضافة إلى دمج ريادة الأعمال، حيث أن كل زيادة بنسبة 1% من الشركات الناشئة سوف توظف ما بين 4 إلى 5%.

وفيما يتعلق بدور المنظمة خلال فترة "كورونا"، أكدت "سالم" أنه تم تدريب 30 واحدًا على مهنة التبريد والتكييف، وتدريب نحو 69 فردا ينتمون إلى 37 مصنع ومورد للأنظمة الحرارية الشمسية، وأيضًا تدريب نحو 42 فردا ينتمون إلى 25 مصنع ومورد وشركات ناشئة ورواد أعمال فى مجال الطاقة الشمسية.

وأشارت سالم إلى أن "اليونيدو" يدعم الحكومة المصرية من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل فى مصر"، والذى يساعدها فى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ودائري، لافتة إلى أنه تم تنظيم ورش عمل موجهة للشركات، لدعم القبول الاجتماعى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، كما تم عمل جلسات للمزارعين لزيادة الوعى بالحلول التقنية الزراعية، لتثمين المخلفات الزراعية والصناعية لقصب السكر إلى موارد ذات قيمه.

وتدعم المنظمة مصر لتحقيق النمو الاجتماعى والاقتصادى من خلال تعزيز التنمية الصناعية لتوليد فرص العمل والاستدامة البيئية.