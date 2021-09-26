باولو دوراتي: مانويل جوزية ومورينيو الأفضل في تاريخ البرتغال تدريبياً.. وقد يكون رونالدو الأفضل في التاريخ

/652009/باولو-دوراتي-مانويل-جوزية-ومورينيو-الأفضل-في-تاريخ-البرتغال-تدريبيا-وقد-يكون-رونالدو-الأفضل-في-التاريخ

أكد باولو دوراتي، مدرب منتخب توجو، أنه لا يهتم بإسم الفريق الذي يذهب لتدريبة، ولكن يريد معرفة المشروع الأساسي والحكم عليه، لأنه يريد النجاح بعيداً عن الفريق الذي سيتولى قيادتة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" كريستيانو رونالدو حالة خاصة للغاية، واللاعب يمتاز بالنجاحات والجدية، ويتميز عن اللاعبين الآخريين، وما يميز رونالدو هو العقيلة التي لديه، والأفضل في العالم هم من يمتلكوا هذه الإمكانية".

وتابع" قد يكون كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وبرغم من أنه لا يقجر الأداء الذي كان يقدم خلال الفترة الماضية مع مانشستر يونايتد حالاً، ولكنه يستطيع النجاح دائما، ولا يهتم بالانتقادات، والعقلية التي لديه إستثناية".

وزاد" جوزية مورينيو صديقي ومدربي، وأيضا مانويل جوزية تعلمت منه الكثير، وتعلمت منهم الكثير خلال مسيرتي التدريبية، وهم الأفضل في البرتغال دائما نظراً لما قدموة خلال مسيرتهم التدريبية".

واختتم" جوزية مورينيو غير مطالب بالتواجد على القمة دائما، ومن الممكن أن لا يكون الأفضل خلال الفترة الأخيرة، ولكنه من أفضل المدربين على الساحة الرياضية، ويستطيع تحقيق النجاحات في أي مكان يذهب إليه".