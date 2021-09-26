سبب بكاء باولو ديبالا بعد تعرضه لشد عضلي مع يوفينتوس«فيديو»

/652019/سبب-بكاء-باولو-ديبالا-بعد-تعرضه-لشد-عضلي-مع-يوفينتوسفيديو

تعرض الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سامبدوريا، والتي انتهت منذ لحظات على ملعب أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر ديبالا باكيا وهو يخرج من أرض الملعب، حيث تشير عدة تقارير صحفية إلى أنه من المؤكد غيابه عن المواجهة القادمة أمام تشيلسي، بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

⚠️ لحظة خروج ديبالا بسبب الإصابة في لقاء سامبدوريا - اللاعب خرج وهو يبكي :

pic.twitter.com/cX59pQ3J14 — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) September 26, 2021

وسجل باولو ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، بتسديدة أرضية قوية من خارج المنطقة.

ولكن في الدقيقة 20، سقط ديبالا على أرض الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، فشل على إثرها في استكمال المباراة، ليخرج بالدقيقة 22 ويحل محله ديان كولوسيفسكي.

سبب بكاء ديبالا

وجاء بكاء الأرجنتيني باولو ديبالا بعد تعرضة للإصابة مع يوفينتوس أمام سامبدوريا في لقاء الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، بسبب غيابة عن صفوف الفريق في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا امام تشيلسي، بطل النسخة الأخيرة.

موعد مباراة يوفينتوس وتشيلسي

ويلعب يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل مع تشيلسي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس في الجولة الأولى على مالمو السويدي في عقر داره بثلاثية نظيفة.

وأستطاع باولو ديبالا لاعب نادي يوفينتوس من إحراز هدف اللقاء الأول في الدقيقة العاشرة بعد سيطرة كبيرة من جانب نادي يوفينتوس علي مجريات اللقاء.

ثم أحرز ليوناردو بونوتشي هدف يوفينتوس الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة43 بعدما سددها ببراعة لتصبح النتيجة 2-0.

بعدها بدقيقة واحدة إستطاع مايا يوشيدا من تقليص الفارق بإحرازة هدف لصالح نادي سامبدوريا في الدقيقة44 من شوط المباراة الأول.

ثم أضاف لوكاتيلي الهدف الثالث لصالح نادي يوفينتوس في الدقيقة57 لتصبح النتيجة تقدم نادي يوفينتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موقف يوفينتوس في الدوري

بهذا الفوز أرتفع رصيد نادي يوفينتوس إلي 8 نقاط محتلاً بها المركز الثامن من جدول الترتيب بعدما خاض 6 مواجهات خسر في مباراتين وتعادل في مثلهما وتمكن من تحقيق الفوز في مواجهتين.

بينما توقف رصيد نادي سامبدوريا عند 5 نقاط ةيحتل بها المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.