/652023/انهيار-أجزاء-عقار-خالى-من-السكان-بمدينة-دمنهور-صور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة انهيار أجزاء من عقار منكوب بشارع عبد الباقي سرور، علي الفور قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة كامل على غطاس رئيس المدينة، بالانتقال الى العقار المنكوب بشارع عبد الباقى سرور وقامت لجنة الازمات والكوارث برئاسة المهندس محمد عباس بإزالة الجزء الخطر من العقار المقام بشارع عبد الباقي سرور المكون من درين وارضي وتم عمل الكردون وفصل المرافق والعقار خالي من السكان، واوصت الاداره الهندسيه بإزالة الجزء الخطر لحين العرض على لجنة الإنشاءات الايلة للسقوط، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويأتي ذلك فى أعقاب سقوط منزل هذا الشهر مما أدى إلي وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وإخلاء عدد من العقارات المحيطة بالمنزل، انتظارًا لصدور لقرار إزالة لعدد منها.

انهيار أجزاء عقار خالى من السكان بمدينة دمنهور

وتلفت غرفة الأزمات والطوارئ فى ديوان عام محافظة البحيرة، اخطارًا بانهيار بلكونة من منزل فى شارع عبد الباقى سرور بدمنهور

انتقل رجال الحماية المدنية تحت اشراف العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية إلي المكان، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وضباط مباحث المركز، وتم فرض كردون حول العقار لحماية المارة.

وتبين من الانتقال والفحص عدم حدوث إصابات والبيت خالى من السكان وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

قامت الوحده المحليه لمركز ومدينة دمنهور بإزالة الجزء الخطر من العقار المقام بشارع عبد الباقي سرور المكون من درين وأرضي وتم عمل الكردون وفصل المرافق والعقار خالي من السكان واصت الاداره الهندسيه بإزالة الجزء الخطر لحين العرض على لجنة الإنشاءات الايلة للسقوط.