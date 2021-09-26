النائب محمود القط لـ دوت الخليج: رصدنا التصويت الإلكترونى بانتخابات روسيا ..ودور الشيوخ الثانى سيكون دسم «فيديو»

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كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كواليس زيارة وفد مجلس الشيوخ لمراقبة الانتخابات التشريعية الروسية، مؤكدا أنها كانت موفقة وتجربة مختلفة من خلال متابعة التصويت الالكتروني وتنظيم الانتخابات والعملية الانتخابية، مضيفا” أن الوفد عقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمعية الفدرالية الروسية، ومجلس الشيوخ والنواب الجنوب افريقي.

ولفت النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المجالس النظيرة، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يعد بنكا للافكار وهيئة استشارية للشعب المصري كله، موضحا بأن الشارع المصرى شهد مناقشات موسعة حول قانون الاحوال الشخصية والايجار القديم ونتمنى أن نعمل على إنجازهم خلال الفترة المقبلة وعمل حوار مجتمعي.

قانون الاحوال الشخصية

وأوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأجندة التشريعية للمجلس ستعلن مع بداية دور الانعقاد، وان المجلس يعمل على تعزيز وترسيخ دعائم الدايمقراطية، مشيرا إلى اننا بفترة انتقالية ستشهد انطلاقة كبيرة من خلال مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس أو الحكومة خلالدور الانعقاد الثاني .

دور الانعقاد الثاني

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".