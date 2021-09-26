/652025/سرق-حياتي-وخاني-مع-صديقة-العمر-على-سريري---أميرة-في-دعوى-نفقة-بمحكمة-الأسرة-بالجيزة

«سرق حياتي والآن عايز يسرق حقوقى الشرعية وخاني على سريري»، بهذه الكلمات رفعت زوجة تدعى«أميرة»، دعوى نفقة التي أقامتها أمام محكمة الأسرة في الجيزة، تطالب فيها بنفقة تُقدر بمليون جنيه، بعد مُلاحقة زوجها « سمير» لها بضرر نفسي بالغ، نتيجة اكتشافها خيانته مع صديقة العمر، بعد زواج دام 10 سنوات، وإنجابهما طفلين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة الجيزة

بدأت ربة المنزل فى حكيتها مع مراسلة «دوت الخليج»، « تزوجت منه زواج شرعي، ودخل بيا وعاشرني مُعاشرة الأزواج، وربنا رزقنا منه طفلين، وقد امتنع المُدعى عليه عن الإنفاق عليها منذ مدة طويلة.

حرمنى من حقي الشرعي

بصوت حزين قالت الزوجة: «وقعت في زوج لا يملك ضميرا ولا مشاعر، يستعمل ثغرات القانون ليحرمني من حقي الشرعي، بعد أن صرح بأنه يرغب في سرقتي، كما أنه حاول إثبات نشوز بسبب رفضي مكوثي معه تحت سقف واحد، بعد علمي بعلاقته بصديقة عمري، كما حاول إجباري على المكوث على ذمته خوفًا من مُطالبتي بالمؤخر البالغ مليون ونصف المليون جنيه، وقائمة المنقولات المقدرة بنحو 2 مليون جنيهًا.

طعني في ظهري

وأكدت الزوجة في دعواها : « لم أتوقع أن زوجي سيقوم بطعني في ظهري، ويخونني مع صديقة عمري، فكانت طوال الوقت تظهر وجهًا مثل الملاك، وكانت دائمًا تعترض على تصرفات زوجي، ولم اتخيل أنهم يستغلوا ثقتي بهم طوال فترة الزواج، ورغم علمه باكتشافي خيانته تمادى بأفعاله، حتى أصابتني حالة نفسية بسببه، وعندما واجهته ادعى أني السبب في نفوره لانشغالي بتربية أولادة، رغم عدم تقصيري في حقه.

تابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: « علمت من إحدى صديقاتي أن هناك شكوك حول علاقة تجمع زوجي وإحدى صديقاتها فلم أصدق، وظننت أنها تريد توتر العلاقة بيني وبين زوجي فقط/ ومكنتيش اهتم بالأمر، حتى أخبرني صديق مُشترك بيننا، فواجهته وبالطبع أنكر ذلك، واتهمني بأنني في حالة نفسية سيئة، وتحت تأثير الإرهاق، ‏بعدها هددته بكشف علاقتها أمام زوجها، وهددني تهديدا صريحا بإثبات نشوزي، ثم لاحقني اتهامات كيدية، للانتقام مني بسبب كشف خيانته والفضائح التي تسبب فيها أمام أصدقائنا، وكشف علاقته بامرأة مُتزوجة.

استكملت الزوجة دعواها: « شوفت الجحيم على يد زوجي بسبب عنفه وإهانته لي بشكل مُستمر، وتحملت بسبب أطفالى حتى أضمن سداده أموال مدارسهم الخاصة، إلى أن اكتشفت خيانته لي مع صديقة عمرى، ويتخلى عنا وأولاده، وبعد قصة حب دامت لقرابة 19 سنة، عاقبني بطردي من شقتي الذي بنيته طوال سنوات زواجي معه، ليطلقني ويخونني مع أقرب صديقاتي.

محكمة الأسرة

أوضحت الزوجة في دعواها : «توجهت إلى محكمة الأسرة، بعد أن رفضت جميع حلول مكتب تسوية المنازعات، أطالب بتطليقي من المحكمة وأخذ حقوقي الشرعية، ونفقة تقدر مليون جنيه، ومصروفات علاجي النفسي نتيجةخيانته لي.