/652026/بيقعد-في-الحمام-كتير-سلمي-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالسلام

«بيقعد في الحمام كتير».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «سلمي» تبلغ من العمر الـ28 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «خالد» 32 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة السلام

متجوزة بقالي سنتين

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنتين، عن حب دام لـ3 سنوات، عندي طفلين، قضينا شهرين عسل وكانت أحلي أيام حياتي، بعديها بدء ينزل الشغل بيقضي نص اليوم في الشغل ونص اليوم التاني بيقضي في الحمام، أنا أستغربت بيعقد في الحمام ساعتين متواصله، انا بدأت أشك وأخاف أول مرة أشوف حد كدة بيقعد بالساعات في الحمام».

بيقعد في الحمام لوقت طويل

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة السلام :«زوجي مبيقعدش مع الأولاد نهائي طول الوقت اللي قاعد فيه جوه البيت قاعد في الحمام، حتى الأولاد أستغربوا وبقا يسألوني هو مين في الحمام وبابا فين مش بعرف أرد عليهم، ولاننا عندنا 2 حمام في الشقة عشان كدة بيقعد لوقت طويل في الحمام، ولما واجهته وسألته على سبب الجلوس في الحمام كتير قالي«وأنتي مالك أنتي كمان هتقوليلي أدخل أمتا وأخرج أمتا ملكيش دعوة بيا».

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «أنا مش عارفة أعمل أيه، واروح فين لأنه كل لما اسأله على السب يقعد يضرب فيا وفي العيال، فخدت ولادي وسبت البيت وروحت عند أهلي، ولجأت الي محكمة الأسرة السلام لرفع دعوى خلع ضده».