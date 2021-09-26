محافظ المنيا يقرر تعيين 7.960 عاملا بالديوان العام والوحدات المحلية

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قرارا بتعيين 7.960 موظف بالديوان العام والوحدات المحلية، وذلك بعد إنهاء لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذى يتضمن الموافقة على تثبيت 8.297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، بالمرحلة الثانية.





وأكد محافظ المنيا، أن القرار رقم 473 بتاريخ 22/9/2021، يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وإتاحة بيئة عمل جيدة من خلال تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وتحقيقا للصالح العام للعاملين بالمحافظة، لضمان الاستقرار الوظيفى والارتقاء بالمنظومة الإدارية ورفع كفاءة العاملين. ويتقدم المحافظ، بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين، لافتا إلى أنه جارى دراسة الأوضاع الوظيفية لباقى العمالة، وموجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفانى فى العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

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