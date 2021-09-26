بث مباشر- اكتشافاتنا الأثرية.. أحمد عنتر للشباب: افتخروا بعظمة حضارة بلادكم

جدة - نرمين السيد - وسلط "أحمد عنتر" الضوء على اكتشافات البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، لـ مدينة «صعود آتون» المفقودة تحت الرمال، والتى ترجع إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وتعد المدينة الأكبر على الضفة الغربية للأقصر فى مصر القديمة.

واستعرض سكرتير تحرير دوت الخليج كشف منطقة سقارة، الذى يعود إلى أكثر من 3600 عام قبل الميلاد، ويحتوى على عدد من القطع والتماثيل الأثرية، مشددا على أنه سيجعل منطقة سقارة مقصدًا سياحيًا مهما، إذ يظهر عظمة البنيان والتحضر والرقى فى عصر قدماء المصريين.

وطالب "عنتر" الشباب بضرورة الاعتزاز بتاريخ بلدهم، مؤكدًا أن مصر صاحبة حضارة عريقة لا توجد مثلها على مستوى العالم.