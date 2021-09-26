القباج: أولوية قصوى للنساء بجميع برامج الوزارة

جدة - نرمين السيد - كما أشادت الوزيرة بدعم القيادة السياسية وبجهود وزارت العدل والخارجية والداخلية والتعاون الدولى ومكتب النائب العام والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والشباب فى تحقيق تقدم وطنى غير مسبوق فى كثير من الانجازات فى السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى المؤتمر الختامى لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وكرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل والسيدة نيكول شامبين القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت أن حقوق النساء جاءت فى قلب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة هذا الشهر مؤكدة أن رئيس الجمهورية يدعم تمكين النساء على كافة الأصعدة ويوجه دائما بتبنى السياسات والبرامج والموازنات الداعمة لذلك التوجه.

وسردت القباج جهود الوزارة فى دمج النساء فى سياساتها الاجتماعية والاقتصادية كما يلى:

١- ٧٢٪؜ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء بما يشمل ١٤.٦٪؜ مطلقات وأرامل و١٦.٢٪؜ من ذوات الاعاقة و٣٪؜ من كبار السن.

٢- الدعم النقدي تكافل هو مشروط برعاية الصحة الانجابية للمرأة وأصبح ايضا مشروط في عام ٢٠٢١ بعد تزويج القاصرات.

٣- حوالى ٦٠٪؜ من أصحاب المعاشات هن من النساء.

٤- طورت الوزارة برامج الاقراض متناهي الصغر حتى وصلت الى ٣٦٠ الف مشروع بتكلفة اكبر من ٢ مليار جنيه، وحجم استفادة النساء من هذه المشروعات تمثل ٧٥٪؜ من اجمالى المستفيدين.

٥- ساهمت الوزارة في إصدار 820 ألف من الأوراق الثبوتية للنساء وأطفالهن.

٦- استفادت ٧١ ألف سيدة ضمن الأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم" عبر توفير وصلات المياه والصرف الصحي وبناء الأسقف للمنازل.

٧- الوزارة لديها ٨ مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا واعادة دمجهن بالمجتمع، بالاضافة الى تغيير اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الاعاقة ومن اللاجئين ومن غيرهن من الأولى بالرعاية. وتفتخر بإنشاء أول مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار بالبشر.

٨- تكافؤ الفرص التعليمية والحاق الأطفال بالمدارس ورعاية المسنين ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة، كما ساهم منح النساء بطاقات "ميزة" الذكية في تمكينهن اقتصاديا وشمولهن ماليا.

٩- استحداث برنامج دعم النساء تغذويا وتوعويا خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل يساهم في رعاية النساء وأطفالهن.

١٠- منح المرأة العاملة في القطاع الخاص 75٪ من الراتب الأخير لمدة 90 يوماً بعد الولادة، ويغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى بعض الاحصائيات حول المرأة فى مصر ، مشيرة إلى أن ١١٪ من النساء في مصر تزوجن قبل بلوغ سن 18، و٨٤٪؜ ممن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية يقمن في الريف، كما أن ٤٢.٥٪؜ من النساء المتزوجات اللاتى تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عاما تعرضن للعنف النفسى من أزواجهن و ٨٩.٥٪؜ من نفس الشريحة العمرية تعرضن للختان، بينما ١١٪؜ من النساء من نفس الفئة العمرية تزوجن رغما عنهن.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري، فضلا عن تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانونى وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للنساء.