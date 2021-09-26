وزير الطيران يبحث مع سفير بريطانيا سبل تعزيز التعاون

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جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقة التى تربط بين مصر وبريطانيا، وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وباسم سامى عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.
وخلال اللقاء قدم الطيار محمد منار التهنئة للسفير جاريث بايلى بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له مزيد من التوفيق والتقدم، كما بحث الجانبان سبل دعم حركة الطيران بين البلدين.
وأشار وزير الطيران أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى، فضلا عن أهمية مساهمة قطاع الطيران فى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين مصر وبريطانيا.
ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالتطور الإيجابى الملحوظ الذى تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.
وأشار بايلى إلى الرؤية الواضحة التى تنتهجها وزارة الطيران نحو التطوير والتحديث من أجل النهوض بصناعة النقل الجوى وسعى الوزارة الدائم لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الدولية.
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