وفاة المؤرخ قاسم عبده قاسم عن عمر ناهز 79 عامًا

جدة - نرمين السيد - ولد الراحل الكبير فى 26 مايو 1942، وهو مؤرخ ومترجم مصرى بارز، عمل كأستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب. وحصل قاسم عبده قاسم على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1983، وشهادة تقدير للتميز فى الإنتاج الأدبى من جمعية الآداب بمصر عام 1985، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر عام 1983، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 2008.

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