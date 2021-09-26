مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب فى دورته الثانية والذي أقيم تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهجرة والتخطيط، تحت سفح الأهرامات بمنطة الصوت والضوء، وذلك فى إطار اهتمامها وتدعيمها للشباب ومن منطلق المسئولية المجتمعية تجاه أجيال المستقبل.

وشارك فى المؤتمر اكثر من ٢٠٠٠ شاب وأكثر من ٣٠ رائد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني لنقل خبراتهن وتجاربهن وقصص نجاحهن للحاضرين من الشباب الواعى المتميز، ودعم وإبراز طاقات ومبادرات الشباب المختلفة المؤثرة في مصر والعالم، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة نحو تقدم المجتمع وازدهاره، حيث شاركت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لضيوف المؤتمر من خلال إستقبال الضيوف القادمين من عدة دول وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة لهم.

كما شاركت مصر للطيران للخدمات الجوية في هذا المؤتمر من خلال علامتها التجاريه المتميزه "ايروكافيه" وذلك بحضور عدد كبير من الشباب ورواد مواقع التواصل الإجتماعي والتسويق الإلكتروني للتحدث عن المبادرات الشبابيه الهادفه، والمشرعات الصغيرة التى حققت نجاحًا في الأسواق المختلفة، وتأتي مشاركه مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال تنظيم واجبات الضيافة والكاتيرنج للوفود خلال كافه فعاليات وجلسات المؤتمر في أقدم وأعرق أماكن مصر التاريخية على سفح الأهرامات، لما لها من ريادة في مجال التصنيع الغذائي وتموين الرحلات الجوية وتوفير أجود الخامات.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية على ما تم تقديمه من تسهيلات خلال المؤتمر وعلى ما تقدمه من وجبات متميزه وبأداء فندقي رفيع المستوى.

وحرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، علي استقبال وتوديع أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين، اليوم الأحد، من مبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبي فيما يعرف برحلة العمر التى تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويا لأوائل الطلبة.

يأتي ذلك في إطار برامج المسئولية المجتمعية التي توليها شركات وهيئات وزارة الطيران المدني اهتماما بالغا في مختلف المجالات، وتشجيع الطلاب لبذل المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.

‏وحضر مراسم الاستقبال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الطيران المدني.