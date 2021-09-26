عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة

لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الجيزة

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام إثنين من العناصر الإجرامية (أحدهما - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط - سبق إتهامه فـى قضيتى "قتل - سلاح " ، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 جنايات بالسجن المؤبد في قضايا "استعمال قوة - سلاح نارى- شروع فـى قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا "قتل - سلاح"، والآخر - مقيم بذات الناحية "مطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا "قتل - سلاح" بحيازة أسلحة نارية وذخائر لفرض السيطرة وإستعراض القوة متخذان من قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .. مما أسفر عن مصرعهما وعُثر بجوارهما على (2 بندقية - 2 قنبلة يدوية - 9 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا سيارة ملاكي "جارٍ فحصها"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.