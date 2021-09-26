موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2021

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موقع التنسيق الالكتروني للدبلومات الفنيه 2021، يتطلع الكثير من الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلى معرفة كيفية التسجيل على الموقع الرسمي، وإليكم التفاصيل:-

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل فى الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق الإلكتروني.

موقع التنسيق الالكتروني للدبلومات الفنيه 2021

يرغب الطلاب التسجيل فى الموقع الإلكتروني، ويجري ذلك من خلال الدخول إلى محرك البحث جوجل واتباع الخطوات المتروكة، وتحديد أيقونة التنسيق الإلكتروني، لاختيارها.

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وسبق أن تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يمكن للطلاب الالتحاق بالجامعات المختلفة.

تنسيق الدبلومات الفنية من خلال الموقع الرسمي

والجدير بالذكر أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 سوف يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بدءًا من اليوم 26 سبتمبر.

ووفقًا لما تم إعداده من قبل وزارة التعليم العالى فإن نسبة الطلاب الذي يمكن أن يلتحقوا بالكليات يبلغ 10%، وهى النسبة المقررة من إجمال الأعداد المقرر قبولها بالكليات.

ومن المقرر أن تكون نسبة الـ 10% المخصصة لطلبة الدبلومات الفنية، سيكون ثلثهم لنظام الخمس سنوات بعد الإعدادية.

يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالطالب الراغب فى التسجيل.

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الجدير بالذكر أن هناك عددًا من الكليات قد أتاحت لطلاب الدبلومات الفنية الانضمام إليها، مثل كليات الهندسة والتجارة والزراعة، وكفاية إنتاجية وعدد آخر من الكليات.

خطوات تسجيل الرغبات على الموقع الرسمي

وننشر فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بالتنسيق، وهو الذى من خلاله يمكن تحديد اتجاه الطلاب.

ونرصد فى التقرير التالي الخطوات التى يمكن من خلالها أن يسجل الطالب رغباته فى الموقع:-

- أولًا على الطالب أن يقوم بتسجيل رغباتهم عن طريق الموقع وذلك من خلال الاسم والكود ورقم الجلوس.

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ويتم التسجيل من خلال الفترة التى حددتها الوزارة والتى تبدأ من 23/9/2021 وحتى يوم الاثنين الموافق.