/652035/وزير-الطيران-يلتقي-سفير-بريطانيا-بالقاهرة-لبحث-سبل-التعاون

التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بالسيد جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وفى بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة بريطانيا.

دوت الخليج

تفاصيل لقاء وزير الطيران المدني بالسفير البريطاني بالقاهرة

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والأستاذ باسم سامى عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وخلال اللقاء قدم الطيار محمد منار، التهنئة للسفير جاريث بايلى، بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له مزيد من التوفيق والتقدم.

وزير الطيران والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون بينهم

هذا وأشار وزير الطيران، محمد منار عنبة، إلى أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى، فضلاً عن أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين جمهورية مصر العربية وبريطانيا.

كما بحث الجانبان سبل دعم حركة الطيران بين البلدين، والتى كانت قد تأثرت لفترة طويلة.

ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتطور الإيجابي الملحوظ الذى تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة. وأشار بايلى إلى الرؤية الواضحة التى تنتهجها وزارة الطيران نحو التطوير و التحديث من أجل النهوض بصناعة النقل الجوى و سعى الوزارة الدائم لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الدولية.